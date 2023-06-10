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Владелец брендов Libresse и Zewa уходит с российского рынка

Елизавета Егорова
13:14 10.06.2023
Шведская компания Essity производила для российского рынка 70 товаров личной гигиены, в том числе туалетную бумагу, влажные салфетки, а также мыло и лосьоны.
Владелец брендов Libresse и Zewa уходит с российского рынка
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Шведская компания Essity решила покинуть российский рынок и продать свой бизнес в РФ. Покупатель уже найден - сделка должна состояться во втором квартале 2023 года.

«Компания Essity, производитель в области гигиены и здоровья, прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, сделка была одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», - сообщает компания на своем официальном сайте.

Essity производила в России 70 товаров личной гигиены. В их число входили: полотенца, салфетки, мыло, лосьоны, антисептические гели и туалетная бумага таких марок как Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena. Всего в России действовали три фабрики компании.

Ранее американские ученые заявили, что большинство западных компаний продолжили работать в России, несмотря на санкции. По их данным, из страны ушли менее девяти процентов из них.

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