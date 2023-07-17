На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в остановку

© Фото: Дептранс. Оперативно, Telegram

На Саранской улице в Москве произошла авария с участием двух автомобилей, один из которых врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«На Саранской улице в районе дома №2 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта», - пишет Дептранс.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В сообщении также указано, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Электростали пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Пострадавший 55-летний мужчина был доставлен в больницу, а 91-летняя женщина скончалась на месте.