Расчет гаубицы Д-20 одним выстрелом поразил боевую машину Bradley в зоне СВО

Российские артиллеристы уничтожают не только иностранную бронетехнику в зоне спецоперации, но и живую силу противника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении специальной военной операции украинские боевики вновь попытались прощупать нашу оборону небольшими диверсионно-разведывательными группами.

Разведка вовремя обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам. Одним выстрелом и без пристрелки гаубичный расчет уничтожил американский бронетранспортер. Разведка доложила, что рядом со сгоревшей БМП националистов - еще техника. Наводчик за секунды скорректировал цель, а расчет ее отработал.

«Иностранной техники на данном участке фронта достаточно много. В основном здесь ходят "Бредли" эти американские, но долго не живут, скажем так. За каждую единицу техники - денежное довольствие приходит, награду много кто уже получил», - рассказал старший наводчик с позывным «Прицел».

Наши артиллеристы уничтожают и живую силу противника. Боевики прячутся мелкими группами в лесу. Пытаются прощупать нашу оборону и целыми колоннами техники - все безуспешно.

«Мы стараемся максимально учесть как можно больше факторов. Это и температура заряда, и индивидуальные поправки орудия, чтобы при первом же выстреле максимально быстро попасть», - объяснил командир орудия Д-20 м позывным «Сармат».

В этот раз до целей было около 12-ти километров, но Д-20 способна на большее. Орудие у расчетов всегда в боевой готовности. Работают, в основном, осколочно-фугасными боеприпасами.

Д-20 берет дальность и до 20-ти километров. Задача артиллеристов - не только поражать цели по заданным координатам, но и на случай ответного огня вовремя маскировать орудие. Тишина со стороны противника может быть обманчива. Для боевиков Д-20 - желанная цель. Ведь при поддержке артиллеристов наши бойцы на передовой могут спокойно продвигаться дальше. И на каждый выстрел боевиков отвечать пятью снарядами.