Армия Армия Армия

Расчет гаубицы Д-20 одним выстрелом поразил боевую машину Bradley в зоне СВО

Дарья Сенникова
07:43 15.07.2023
Российские артиллеристы уничтожают не только иностранную бронетехнику в зоне спецоперации, но и живую силу противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении специальной военной операции украинские боевики вновь попытались прощупать нашу оборону небольшими диверсионно-разведывательными группами.

Разведка вовремя обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам. Одним выстрелом и без пристрелки гаубичный расчет уничтожил американский бронетранспортер. Разведка доложила, что рядом со сгоревшей БМП националистов - еще техника. Наводчик за секунды скорректировал цель, а расчет ее отработал.

«Иностранной техники на данном участке фронта достаточно много. В основном здесь ходят "Бредли" эти американские, но долго не живут, скажем так. За каждую единицу техники - денежное довольствие приходит, награду много кто уже получил», - рассказал старший наводчик с позывным «Прицел».

Наши артиллеристы уничтожают и живую силу противника. Боевики прячутся мелкими группами в лесу. Пытаются прощупать нашу оборону и целыми колоннами техники - все безуспешно.

«Мы стараемся максимально учесть как можно больше факторов. Это и температура заряда, и индивидуальные поправки орудия, чтобы при первом же выстреле максимально быстро попасть», - объяснил командир орудия Д-20 м позывным «Сармат».

В этот раз до целей было около 12-ти километров, но Д-20 способна на большее. Орудие у расчетов всегда в боевой готовности. Работают, в основном, осколочно-фугасными боеприпасами.

Д-20 берет дальность и до 20-ти километров. Задача артиллеристов - не только поражать цели по заданным координатам, но и на случай ответного огня вовремя маскировать орудие. Тишина со стороны противника может быть обманчива. Для боевиков Д-20 - желанная цель. Ведь при поддержке артиллеристов наши бойцы на передовой могут спокойно продвигаться дальше. И на каждый выстрел боевиков отвечать пятью снарядами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:36 В стране и мире
Politico: Вашингтон все еще не дал разрешения обучать летчиков ВСУ управлению F-16
03:08 В стране и мире
Times: Уоллес планирует уйти с поста министра обороны Великобритании
00:02 В стране и мире
Суд в Киеве отправил митрополита Павла под стражу с возможностью залога в $900 тысяч
02:11 В стране и мире
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в $886 миллиардов
01:39 В стране и мире
В России разрешили урегулировать убытки по ОСАГО через «Госуслуги»
Популярное
Видео
Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.