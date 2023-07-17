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ФСБ РФ сообщила, что все автомобильные пропускные пункты на севере Крыма работают в штатном режиме

Елизавета Егорова
16:30 17.07.2023
На выезд из Крыма в сторону Херсонской области нет очередей, время ожидания на въезд не превышает 15-20 минут.
ФСБ РФ сообщила, что все автомобильные пропускные пункты на севере Крыма работают в штатном режиме
© Фото: Андрей Иглов, РИА Новости
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Все автомобильные пропускные пункты на севере Крыма продолжают работать в штатном режиме, сбои не были допущены. Пограничники делают все, чтобы граждане беспрепятственно проходили через пункты. Об этом сообщила пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ.

Для автомобилистов, выезжающих с территории Крыма, ввели упрощенный порядок пропуска. На текущий момент очередей на выезд в сторону Херсонской области нет.

Трафик, наблюдающийся на въезд в Республику, соответствует привычной норме. Граждане ожидают своей очереди не более 15-20 минут.

Для более комфортного пересечения границ ФСБ рекомендует пешеходам использовать пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», водителям легковушек - «Джанкой», водителям грузовых машин - «Перекоп». В качестве альтернативы они также могут пользоваться пунктом «Армянск».

Ранее стало известно, что первый после теракта на Крымском мосту паром «Лаврентий» уже отправился из Керчи в Тамань. Он перевозит 29 транспортных средств и 90 пассажиров.

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