Посольство РФ заявило, что санкции Великобритании против россиян юридически ничтожны

В ведомстве подчеркнули, что Россия считает санкции Великобритании неприемлемыми.

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Посольство РФ в Великобритании назвало юридически ничтожными санкции Лондона в отношении россиян. В ведомстве подчеркнули, что действия британского правительства не только не имеют юридической силы, но и являются неприемлемыми.

«Решение британского правительства рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное», - цитирует слова посольства RT.

Ранее сообщалось о намерении Лондона передать Киеву наборы для разминирования. Проект по разминированию Украины оценили в €7,1 млн.