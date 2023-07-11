Великобритания передаст Украине наборы для разминирования
Официальный Лондон передаст украинским властям наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансирует проект по разминированию страны. Об этом заявили в МИД Великобритании. Проект по разминированию Украины оценили в €7,1 млн с возможностью дальнейшего увеличения финансирования.
«Стратегическая цель "Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине" - высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», - приводит RT заявление ведомства.
Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал подготовку 20 украинских летчиков в августе. Уточняется, что пилоты пройдут базовую подготовку.