В стране и мире Великобритания передаст Украине наборы для разминирования Ян Брацкий Проект по разминированию территории всей Украины оценили в €7,1 млн. © Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальный Лондон передаст украинским властям наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансирует проект по разминированию страны. Об этом заявили в МИД Великобритании. Проект по разминированию Украины оценили в €7,1 млн с возможностью дальнейшего увеличения финансирования. «Стратегическая цель "Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине" - высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», - приводит RT заявление ведомства. Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал подготовку 20 украинских летчиков в августе. Уточняется, что пилоты пройдут базовую подготовку. Экспертное мнение и аналитика