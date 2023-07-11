В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Великобритания передаст Украине наборы для разминирования

Ян Брацкий
09:18 11.07.2023
Проект по разминированию территории всей Украины оценили в €7,1 млн.
Великобритания передаст Украине наборы для разминирования
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный Лондон передаст украинским властям наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансирует проект по разминированию страны. Об этом заявили в МИД Великобритании. Проект по разминированию Украины оценили в €7,1 млн с возможностью дальнейшего увеличения финансирования.  

«Стратегическая цель "Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине" - высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», - приводит RT заявление ведомства.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал подготовку 20 украинских летчиков в августе. Уточняется, что пилоты пройдут базовую подготовку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:52 В стране и мире
Второго напавшего на мужчину с зелеными волосами задержали в Калужской области
08:35 В стране и мире
Видео
Адвокат Киево-Печерской лавры Чекман: идет захват 54-го корпуса обители
06:42 В стране и мире
Глава Пентагона обсудил со своим коллегой военную модернизацию Турции
05:55 В стране и мире
CNN: ФБР вместе с СБУ работало над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях
04:46 В стране и мире
В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
В Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом
Shot: сыну Ефремова вскрыли череп и нашли уплотнение
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.