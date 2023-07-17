Армия «Аллигаторы» не оставили шансов бронетехнике противника, уничтожив ее с первого же выстрела Две боевые бронированные машины противника были поражены экипажами Ка-52 с первых же выстрелов управляемыми ракетами. Свидетельством успеха вертолетчиков стали яркие вспышки взрывов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники. Боевые бронированные машины врага стали жертвами экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В сопроводительном тексте к видео подчерекивается, что армейская авиация не оставляет шанса врагу. Неприятельская бронетехника была уничтожена управляемыми ракетами с первых же выстрелов. Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил вражеский склад с боеприпасами. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика