«Аллигаторы» не оставили шансов бронетехнике противника, уничтожив ее с первого же выстрела
Две боевые бронированные машины противника были поражены экипажами Ка-52 с первых же выстрелов управляемыми ракетами. Свидетельством успеха вертолетчиков стали яркие вспышки взрывов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники.
Боевые бронированные машины врага стали жертвами экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В сопроводительном тексте к видео подчерекивается, что армейская авиация не оставляет шанса врагу.
Неприятельская бронетехника была уничтожена управляемыми ракетами с первых же выстрелов.
Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил вражеский склад с боеприпасами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.