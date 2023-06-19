В МИД заявили, что Москва сочтет провокации в Приднестровье нападением на Россию

Представитель МИД РФ Полищук посчитал высказывания Зеленского по поводу ухода российских миротворцев с Приднестровья очередной демонстрацией агрессивного политического курса.

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Россия стремится предостеречь от попыток дестабилизации ситуации в Приднестровье. Любые провокации против российских военнослужащих на данной территории будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Любые действия, представляющие угрозу их (военных. - Прим.ред.) безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», - сказал Полищук в интервью ТАСС.

Представитель МИД пообещал протекцию соотечественникам со стороны вооруженных сил России в Приднестровье. Военные обеспечат также защиту складов в Колбасне и российского миротворческого контингента.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал российским миротворцам покинуть данную территорию, если они хотят остаться в живых. Это высказывание Полищук расценил как очередную демонстрацию агрессивного курса киевского режима.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия несет ответственность за безопасность соотечественников в Приднестровье. Москва будет руководствоваться мандатом, который имеется у наших военнослужащих.