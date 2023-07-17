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Волонтеры, РГО и Северный флот собрали на острове Кильдин шесть тонн мусора

Елена Сивонен
14:46 17.07.2023
Экологи собрали мусор в различных точках острова, затем он сортировался в определенном месте на восточном побережье. Моряки-североморцы не первый год ведут масштабную работу по очистке территорий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кильдин в Баренцевом море - это остров на краю света. Еще 30 лет назад он был населенным. На острове проживало почти 15 тысяч человек, в основном, военнослужащие и их семьи. С середины 90-х годов территория оказалось брошенной. После того, как военные части законсервировали, люди покинули остров.

На острове и сейчас сохранились следы цивилизации, все три поселка остались в неизменном виде. Но со временем дома обветшали, техника заржавела, берегового ракетного полка больше нет. И лишь природа Кильдина как первозданная. За исключением мусора, который тащит на остров с Баренцева моря – остатки рыболовных сетей и горы пластика.

В эти дни на острове проходит большая уборка. Военные Северного флота, ученые и волонтеры, разбившись на цепи, метр за метром обследуют кромку берега в поисках мусора. За день в среднем каждый проходит 15 километров. Как итог – шесть собранных тонн только пластика и резины.

«Помогаем РГО, экологам, собираем мусор. Охрана осуществлялась четырьмя военнослужащими, дабы защитить нас от посещения нежданных гостей, в том числе медведей», - рассказал руководитель экологического взвода Северного флота Константин Сербин.

Здесь обитает целая семья бурых медведей, а также 40 видов птиц, включая краснокнижных. Растительность самая разнообразная - от «золотого корня» родиолы розовой до дальневосточного ириса, ставшего на Крайнем Севере, в Арктике, открытием для ученых.

«Есть разные растения. Я, как турист, например, могу только оценить – симпатичные они или нет, нравятся они мне или нет. А дальше я могу сфотографировать, зайти в классификатор, посмотреть, что же это за растение, какие у него особенности. Может, оно входит в Красную книгу», - сказал член РГО Илья Черноок.

Сотрудники РГО уже опробовали, а теперь презентуют свое новое цифровое приложение – эко-мониторинг. С наполняемостью оно позволит составить интерактивную карту флоры и фауны острова, а также отследить динамику изменений, в том числе по очистке Кильдина.

На острове Кильдин есть уникальное озеро Могильное. Сверху вода в нем пресная, а снизу соленая. Эти слои эти никогда не смешиваются. Озеро от Баренцева моря отделяет лишь небольшой перешеек. Через его грунт и проходит соленая вода. Явление крайне редкое. Таких озер в мире не больше десяти. Более того, в каждом озерном слое – своя рыба. В соленом – знаменитая кильдинская треска, две тысячи особей. С помощью спецоборудования ее буквально по головам ученые подсчитали и забили тревогу. Рядом груды металла, которые, ржавея, отравляют почву и воду.

Генеральная уборка Арктики – совместный проект Минобороны и РГО. Его реализуют с 2015 года. Сначала работы проводились на островах Котельный и Врангеля, а теперь на Кильдине. В планах охватить еще Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Согласно исследованиям, общий объем загрязнений в этих точках на карте Арктики – 90 тысяч тонн металла.

«В том году было собрано чуть больше 300 тонн. И с учетом 2021 года было вывезено 600 тонн металлолома. За все это время было вывезено чуть больше 700 тонн», - рассказал заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил СФ по МТО Андрей Величко.

Андрей Величко все эти годы сам лично курирует сбор и вывоз металла. Понимает, что сотни тонн лишь звучит громко, на самом деле это капля в море, но начинать с чего-то надо. И начало это положено. По предварительным оценкам, на то, чтобы полностью очистить Кильдин, надо, как минимум, пять лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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