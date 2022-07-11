«Арктика. Генеральная уборка»: как добровольцы РГО и бойцы СФ приводят в порядок остров Кильдин

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На севере России - на острове Кильдин в Баренцевом море началась генеральная уборка. Русское географическое общество (РГО) организовало еще одну экологическую экспедицию с таким названием. И вот сейчас волонтерам и морякам Северного флота предстоит очистить остров от металлолома и мусора. Кильдин почти необитаем, но до перестроечных времен, пока не расформировали воинские части, здесь кипела жизнь. Наследие прошлого на этом острове соседствует с живописным побережьем.

То, что представляет из себя ржавый металлом, в 80-е годы было военной техникой. Тогда на острове Кильдин проживали около 15 тысяч человек, в основном военнослужащие и их семьи. В 90-е люди были вынуждены покинуть остров. Вывозить вслед за ними технику было нецелесообразно. Все могло так продолжаться и дальше, но в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об уборке территорий воинских частей, полигонов и гарнизонов в арктической зоне. Началась масштабная работа. Специально сформированные отдельные экологические взводы очищают арктические территории уже семь лет. Стараясь не нарушить хрупкую экосистему.

«Посмотрите, как среди металлолома появляется новая жизнь. Это все пойдет на утилизацию, а вот это гнездо утки», - показал командир экологического взвода Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Павел Смирнов.

Взводу из 15 человек, которым командует Павел Смирнов, требуется день, чтобы нагрузить два грузовика. А вот вывоз металлолома с острова - операция с привлечением десантных катеров. К острову отправляют и большие десантные корабли. Ликвидация металлолома невозможна без участия сил Северного флота.

«Экологический десант высадился сюда первый раз в 2017 году. Тогда было собрано более 300 тонн металлолома. В 2018 году этот металл был с острова вывезен. В этом году работа по вывозу металлолома продолжится», - пообещал заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по МТО Северного флота капитан 1 ранга Андрей Величко.

Экологическая реабилитация арктических островов не началась бы без Русского географического общества. Его специалисты провели десятки исследований и указали на масштаб проблемы.

«Здесь РГО, прежде всего, участвует содержательно и организационно. В части того, что мы предоставляем аппарат для плазменной резки металла, который позволяет этот процесс сделать быстро, оперативно, у нас каждая неделя на счету, пока стоит хорошая погода», - рассказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова.

Плазморез не простаивает и минуты. Конструкций, например топливных цистерн, на острове десятки. С помощью генератора подается высокое напряжение, а при сопряжении с металлом, создается электрическая дуга. Так на острове происходит резка всех габаритных металлоконструкций. Справиться с топливной бочкой помогает профессиональный сварщик. Александру пришлось брать отпуск ради Арктики. Москвич полюбил Север после службы в Мурманской области.

«Я платно навряд ли здесь побываю, на таких просторах земельных, а бесплатно то... Душа радуется помогать России», - признался доброволец РГО, специалист по резке металла Александр Ананевич.

Туристы на Кильдине большая редкость. Стоимость тура может достигать сотен тысяч рублей, да и походный быт с палатками не всем подойдет.

«Он заброшенный и эта атмосфера первопроходства, она все равно присутствует», - заявил турист Юрий Белов.

Часть былой инфраструктуры на острове еще сохранилась. На Востоке работает маяк, через каждые шесть секунд он подает сигналы кораблям. Маяк в западной части острова Кильдин тоже действующий. Для туристов он является главной точкой притяжения. Отсюда открываются живописные виды. Кто-то из путешественников принес сюда даже печатную машинку для антуража. Здесь люди оставляют записки с пожеланиями удачи. И все же большинство сюда приезжает за дикой природой.

«Это место обитания редких видов занесенных в разные красные книги, и концентрации животных. Около одного из них мы сейчас и находимся - это Птичий базар. На нем птицы, которые считаются редкими в международном плане», - объяснил доброволец РГО, кандидат биологических наук Игорь Попов.

Обычно пугливые птицы, на острове чувствуют себя в безопасности. Активно размножается и так называемая кильдинская треска. Ученые говорят, по виду она не отличается от обычной. Вопросы вызывает место ее обитания - озеро на острове. Несколько тысячелетий назад оно было частью Баренцева моря.

«Озеро разделено на три слоя, верхний слой - пресный, средний - морская вода, что является зоной обитания краснокнижной трески, нижний слой - морская вода с повышенной концентрацией сероводорода», - заявил руководитель экспедиции «Арктика. Генеральная уборка» Олег Машков.

Водные слои не смешиваются - ставя ученых в тупик. Кильдин таит в себе множество загадок. Подобных островов точно нет. В этом году с его территории вывезут 300 тонн металлолома. Очистка острова точно продолжится и в следующем году.