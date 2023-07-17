На вокзале в Тамани собралась толпа людей, ждущих поезд в Крым

После теракта на Крымском мосту поезда, следующие из Крыма и в Крым ходят с задержкой на несколько часов.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Толпы пассажиров ожидают прибытия поездов, следующих в Крым, на вокзале в Тамани. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На кадрах запечатлены длинные очереди из пассажиров, ожидающих своего поезда. Многие из них с рюкзаками, дорожными сумками и чемоданами.

Ранее в РЖД сообщили, что из Крыма и в Крым поезда следуют с задержкой на несколько часов.

В МИД РФ считают, что за произошедшей в ночь с 16 на 17 июля атакой на Крымский мост стоит киевский террористический режим. В результате было повреждено автодорожное полотно, движение приостановлено.

Железнодорожные пути, соединяющие Крым и Краснодарский край, не пострадали, однако поезда ходят с задержками.