На вокзале в Тамани собралась толпа людей, ждущих поезд в Крым
После теракта на Крымском мосту поезда, следующие из Крыма и в Крым ходят с задержкой на несколько часов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Толпы пассажиров ожидают прибытия поездов, следующих в Крым, на вокзале в Тамани. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
На кадрах запечатлены длинные очереди из пассажиров, ожидающих своего поезда. Многие из них с рюкзаками, дорожными сумками и чемоданами.
Ранее в РЖД сообщили, что из Крыма и в Крым поезда следуют с задержкой на несколько часов.
В МИД РФ считают, что за произошедшей в ночь с 16 на 17 июля атакой на Крымский мост стоит киевский террористический режим. В результате было повреждено автодорожное полотно, движение приостановлено.
Железнодорожные пути, соединяющие Крым и Краснодарский край, не пострадали, однако поезда ходят с задержками.