Сотрудники СК РФ приступили к изучению поврежденной части Крымского моста
Специалисты собирают обломки для установления подробностей произошедшего теракта.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации приступили к изучению поврежденной части Крымского моста.
На кадрах видно, как специалисты собирают обломки, чтобы установить подробности произошедшего теракта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая произошла минувшей ночью на Крымском мосту. По мнению дипломата, за ЧП стоит террористический киевский режим.