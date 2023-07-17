Воздушная тревога объявлена в Киевской области и еще семи областях Украины

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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местное министерство цифровой информации, сирена прозвучала в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что воздушная тревога была объявлена около 10:15.

Ранее в подконтрольных киевскому режиму территории Запорожской и Херсонской области прогремели взрывы. Сирена также прозвучала в некоторых районах Полтавской, Кировоградской, а также Днепропетровской областях.