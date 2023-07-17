По словам главы региона Сальдо, прорабатывается возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск.

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Херсонская область организует альтернативное движение транспорта в Крым после ЧП. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Возвращенные регионы по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья», - написал в своем Telegram-канале Сальдо.

Врио главы региона также отметил, что большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» в пределах региона на данный момент капитально отремонтирована.

Согласно словам Владимира Сальдо, для ускорения досмотра людей и машин будут приняты меры. А также специалистами прорабатывается возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск.

Напомним, в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Движение по мосту было ограничено. Министерство транспорта РФ сообщило, что повреждено дорожное полотно на Крымском мосту.