CBS News: в горах Колорадо нашли три мумии

По мнению экспертов, люди могли погибнуть в прошлом году во время туристического похода.

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Полиция Колорадо обнаружила в горах три мумифицированных трупа. Об инциденте сообщает CBS News. Страшную находку сделал турист, который позже сообщил о ней властям.

Две мумии находились в застегнутой на молнию палатке, а третье тело эксперты нашли на некотором удалении от нее. Признаков насильственной смерти не обнаружили, как и не смогли пока найти причину смерти туристов. Установлено, что они могли погибнуть прошлой осенью или зимой.

Ранее в Ленинградской области в лесу был обнаружен пакет с человеческими останками. Прибывшие на место полицейские нашли и другие части тела. Труп направили на экспертизу, с места изъяли пленку, два пакета и полотенце.