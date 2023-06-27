В Ленобласти мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой

Также были обнаружены и другие части расчлененного тела.

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Вчера в Ленинградской области 38-летний житель Сертолово во время прогулки с собакой по лесу нашел тлеющий пакет, в котором была человеческая голова. Об этом сообщает ЛенТВ24. Прибывшие на место полицейские обнаружили и другие части расчлененного тела.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия пленку, два пакета и полотенце. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Напомним, недавно в сгоревшей на востоке Москвы квартире нашли тело 32-летнего мужчины. Погибший был пристегнут наручниками к посудомоечной машине.

О мужчине известно, что он часто злоупотреблял спиртным. Обстоятельства гибели пока неизвестны.