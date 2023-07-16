В МО РФ рассказали о пресечении украинской атаки дронов на Севастополь

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, отметили в российском оборонном ведомстве.

© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

В Министерстве обороны РФ раскрыли подробности атаки украинских беспилотников на Севастополь.

Как утверждается, украинские боевики попытались атаковать объекты в районе Севастополя, используя семь дронов и два безэкипажных катера, однако их попытка была пресечена нашими военнослужащими.

Как уточняется, два беспилотника удалось уничтожить средствам противовоздушной обороны над Черным морем, это произошло на большом расстоянии от берега.

Еще пять дронов подавили средства РЭБ. Таким образом, БПЛА рухнули, так и не достигнув цели.

Кроме того, в северной части Черного моря наши бойцы на катерах обнаружили и уничтожили два катера украинских боевиков.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, отметили в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что движение морского пассажирского транспорта в городе приостановили из-за атаки дронов, позже оно было восстановлено.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.