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Первый из шести турпоездов «В Карелию» отправился из Москвы в рамках акции «Своих не бросаем»

Ян Брацкий
07:09 16.07.2023
В пятидневное путешествие на фирменных поездах отправились участники спецоперации на Украине и члены их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Первый из шести специальных рейсов туристического поезда «В Карелию» отправился в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем». Он призван морально поддержать участников спецоперации и членов их семей поездками по туристическим местам страны.

РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках проекта запустили специальные рейсы туристического поезда № 936/935 «В Карелию» по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва. Путешествие длится пять дней, в него отправятся участники спецоперации и члены их семей – всего 1 500 человек. В состав поезда включены вагоны-купе, вагон-душ и вагоны-рестораны. Перевозчиком и туроператором в рамках проекта является компания «РЖД Тур».

«Это специальный рейс турпоезда. Он называется "В Карелию". В этом году было запланировано 15 рейсов, 9 из которых уже совершены. Были разные маршруты: это Поволжье, города русского севера, серебряный маршрут был и вот сейчас шесть рейсов в Карелию. Там наши гости посетят Петрозаводск, Сортавалу, Рускеалу, города Выборг и Псков. Среди пассажиров нашего поезда семьи военнослужащих, сами бойцы, те, кто прошли реабилитацию после участия в специальной военной операции на Украине», - рассказал начальник поезда Александр Борзенков.

Первый специальный рейс отправился с Ленинградского вокзала накануне, последующие рейсы - 19, 23 и 29 июля, 2 и 6 августа. Поездки проходят в формате «поезд-отель», в их программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе.

Экскурсионная программа начинается в Москве еще до отправления. В частности, для желающих организованы авторские экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, а также по популярным туристическим центрам для знакомства с историей, культурой и бытом проживающих там людей, памятниками архитектуры и искусства. 

«Это очень здорово и дорогого стоит. Это колоссальное культурное обогащение. Кто еще это для нас сделает? Минобороны это организовывает, это не первая наша поездка, периодически мы ездим. Последний раз мы были в Звездном городке. Нам очень понравилось, у нас была небольшая группа, насыщенная программа, экскурсовод от Бога, очень круто. Мы остались очень довольны и хотим, чтобы в дальнейшем все это развивалось. Нам приятно, что о нас помнят. Папа защищает Родину, мы все понимаем. А мы, в свою очередь, делимся с ним положительными эмоциями и у него боевой дух поднимается и мы поддерживаем его», - поделилась впечатлениями супруга военнослужащего.

В Республике Карелия туристы посетят столицу региона - город Петрозаводск и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО всемирно известный исторический объект – деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и «малую архитектурную энциклопедию» в Сортавала. В свою очередь, в Ленинградской области путешественников ожидает «рыцарский дух Средневековья» в Выборге, а в Псковской - Псковский кремль и мастер-классы, Изборская крепость и страусиная ферма. Завершаться поездки будут на Ленинградском вокзале Москвы.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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