Фонд генерала Дубынина помог 10 российским бойцам, проходящим лечение в госпитале Бурденко

В прошлом году фонд генерала Дубынина помог 21 бойцу, нуждавшемуся в протезировании, либо дорогостоящей реабилитации на базе госпиталей имени Бурденко, Мандрыка и Вишневского.

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Фонд генерала армии Виктора Дубынина оказал поддержку участникам специальной военной операции на Украине, проходящим лечение в военном госпитале им. Бурденко. Так, материальную поддержку получили десять военнослужащих. Средства, направленные от Фонда, вложены в протезирование или дорогостоящую реабилитацию для бойцов.

Кроме того, генинспектор Минобороны России генерал армии Владимир Исаков совместно с руководством Фонда, членами семьи генерала Дубынина, 29 марта навестили в госпитале проходящих лечение и реабилитацию военнослужащих, а также вручили им подарочные наборы.

Фонд Дубынина активно участвует в поддержке воинских частей, поставляя специальное оборудование. В прошлом году фонд помог 21 бойцу, нуждавшемуся в протезировании, либо дорогостоящей реабилитации на базе госпиталей имени Бурденко, Мандрыка и Вишневского.

В России действуют также другие фонды, оказывающие поддержку участникам спецоперации. Например, фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий «Своих не бросаем» передал в 1602 военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону реабилитационное оборудование для восстановления раненых бойцов. «Своих не бросаем» оказывает поддержку 37 российским госпиталям.

Ранее в Москве вручили госнаграды участникам спецоперации, которые прошли переподготовку в созданном на базе госпиталя имени Вишневского реабилитационном центре.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.