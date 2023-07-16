Армия Артиллеристы показали, как гаубицы «Мста-С» срывают атаки боевиков на Запорожском направлении Командир дивизиона назвал эту артиллерийскую установку орудием победы и объяснил, что для контрбатарейной борьбы необходимы быстрые и слаженные действия расчета. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское оборонное опубликовало видео, на котором показана работа российских самоходок «Мста-С» ЮВО в ходе срыва атак украинских боевиков на Запорожском направлении. Расчеты гаубиц продолжают срывать на тактических направлениях ротации неприятеля, не позволяя националистам производить переброску резервов на линию боевого соприкосновения. Замаскированные позиции противника, его танки и бронемашины наши бойцы громят, используя фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные артиллерийские боеприпасы. Командир дивизиона назвал артиллерийскую установку орудием победы и объяснил, что для контрбатарейной борьбы необходимы быстрые и слаженные действия расчета. «Это орудие, этот расчет за четыре дня уничтожил пять орудий, буксируемых прямым попаданием вместе с БК. Орудие это – это орудие победы, которое нашу победу приближает еще ближе», - сказал военнослужащий. Ранее Министерство обороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении. Боевая машина неприятеля была уничтожена управляемой ракетой, выпущенной из «Аллигатора». Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика