Армия Армия Армия

МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении

15:20 10.07.2023
Вражеская боевая бронированная машины была уничтожена управляемой ракетой, которую пустил экипаж вертолета Ка-52.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины. 

Вражеский бронеобъект на Запорожском направлении обнаружил экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». 

Российские летчики поразили неприятельскую боевую бронированную машину управляемой ракетой. 

Ранее российский Ка-52 «Аллигатора» украинский бронеобъект уже на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
15:20 Армия
Видео
МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении
14:49 В стране и мире
Основателя бренда «Хортица» Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов
13:52 В стране и мире
Песков заявил, что передача азовцев* Киеву не отразится на перспективах газового хаба с Турцией
13:29 В стране и мире
Кремль: командиры ЧВК «Вагнер» заверили Путина на встрече, что они его убежденные сторонники
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.