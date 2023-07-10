МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении
Вражеская боевая бронированная машины была уничтожена управляемой ракетой, которую пустил экипаж вертолета Ка-52.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины.
Вражеский бронеобъект на Запорожском направлении обнаружил экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Российские летчики поразили неприятельскую боевую бронированную машину управляемой ракетой.
Ранее российский Ка-52 «Аллигатора» украинский бронеобъект уже на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.