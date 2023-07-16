Ветераны-афганцы передали десантникам в зоне СВО более 30 автомобилей

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Сегодня защитниками России называют не только участников специальной операции, но и тех, кто помогает им, в том числе и неравнодушных граждан, которые, рискуя жизнью, едут в районы боевых действий, чтобы доставить грузы. Среди волонтеров много ветеранов, побывавших в горячих точках. Они не просто доставляют необходимые вещи, но и делятся с военнослужащими боевым опытом.

С первых дней специальной операции общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» оказывает помощь бойцам Воздушно-десантных войск. Их силами доставлены сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, биноклей, элементов экипировки, снайперских прицелов и другого необходимого оборудования. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Для передвижения личного состава «афганцы» передали десантникам более трех десятков легковых автомобилей повышенной проходимости. Самой же главной своей «поставкой» ветераны считают письма и рисунки от детей со всей России.

Напомним, ранее фонд «Все для Победы» передал бойцам в зоне спецоперации собранные на народные средства необходимые вещи. Деньги на нужды военнослужащих помогал собирать телеканал «Звезда» в рамках проекта ОНФ.

Благодаря сотрудничеству с Народным Фронтом нам удалось в буквальном смысле одеть с ног до головы весь батальон Югра, сражающийся на Авдеевском направлении. А также закупить квадрокоптеры, тепловизоры, калиматорные прицелы и многое другое.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.