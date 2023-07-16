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CNN: министр финансов США Йеллен попробовала в Китае галлюциногенные грибы

Сергей Лебедев
04:26 16.07.2023
Грибы Jian shou qing нужно полностью проварить, чтобы избавиться от их галлюциногенных свойств.
CNN: министр финансов США Йеллен попробовала в Китае галлюциногенные грибы
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Американский министр финансов Джанет Йеллен в ходе визита в Китай могла съесть в ресторане грибы Jian shou qing, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и ей очень понравилось, в том числе блюдо из грибов.», - говорится в публикации.

Гриб Jian shou qing, который переводится как «видеть синеющим в руке», получил свое название из-за того, что внутренняя поверхность грибов синеет, когда на них надавливают. Считается, что грибы нужно полностью проварить, чтобы избавиться от галлюциногенных свойств.

В ресторане, в котором была Джанет Йеллен, не стали комментировать визит министра. При этом они отметили, что все блюда с грибом Jian shou qing были приготовлены должным образом.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в России из-за резкого потепления начал разрастаться редкий ядовитый гриб. Прикасаться к Решеточнику красному, который может привести к летальному исходу, категорически запрещается.

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