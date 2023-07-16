Economist: российские системы РЭБ успешно глушат сигналы «неуязвимого» западного оружия
Российские подразделения радиоэлектронной борьбы часто блокируют системы определения местоположения оружия, использующего GPS. Об этом утверждает британское издание The Economist.
«Иногда затрагиваются модели, считавшиеся неуязвимыми», - уточняется в публикации.
Отмечается, что производители понимают слабость сигналов от спутников GPS, которые можно заглушить конкурирующим радиошумом. Поэтому на изделия ставят антенны, направленные вверх и использующие особый сигнал M-Code в комплексе с фильтрами защиты от помех.
«Но просочившиеся весной отчеты Пентагона показали, что даже некоторое американское оружие, предназначенное для предотвращения помех, не достигло своих целей на Украине», - утверждает The Economist.
Ранее Минобороны России рассказывало, как бойцы подразделения РЭБ Центрального военного округа успешно подавили радиоэлектронные средства противника в зоне специальной операции. Расчет комплекса «Красуха-С4» просканировал воздушное пространство и при выявлении врага подавил его бортовую радиолокационную станцию, принадлежащую разведывательному летательному аппарату самолетного типа.