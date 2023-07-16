Economist: российские системы РЭБ успешно глушат сигналы «неуязвимого» западного оружия

Отчеты Пентагона говорят о том, что не помогают даже новые средства для предотвращения помех.

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Российские подразделения радиоэлектронной борьбы часто блокируют системы определения местоположения оружия, использующего GPS. Об этом утверждает британское издание The Economist.

«Иногда затрагиваются модели, считавшиеся неуязвимыми», - уточняется в публикации.

Отмечается, что производители понимают слабость сигналов от спутников GPS, которые можно заглушить конкурирующим радиошумом. Поэтому на изделия ставят антенны, направленные вверх и использующие особый сигнал M-Code в комплексе с фильтрами защиты от помех.

«Но просочившиеся весной отчеты Пентагона показали, что даже некоторое американское оружие, предназначенное для предотвращения помех, не достигло своих целей на Украине», - утверждает The Economist.

Ранее Минобороны России рассказывало, как бойцы подразделения РЭБ Центрального военного округа успешно подавили радиоэлектронные средства противника в зоне специальной операции. Расчет комплекса «Красуха-С4» просканировал воздушное пространство и при выявлении врага подавил его бортовую радиолокационную станцию, принадлежащую разведывательному летательному аппарату самолетного типа.