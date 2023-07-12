Комплекс «Красуха-С4» подавил РЛС украинского летательного аппарата

Бойцы подразделений РЭБ могут обнаруживать все виды воздушных целей.

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Бойцы подразделения РЭБ Центрального военного округа успешно подавили радиоэлектронные средства противника в зоне проведения специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Расчет комплекса «Красуха-С4» просканировал воздушное пространство и при выявлении врага подавил его бортовую радиолокационную станцию, принадлежащую разведывательному летательному аппарату самолетного типа.

«Красуха-С4» обнаруживает все виды воздушных целей, включая движущиеся на низкой высоте. Антенно-мачтовые устройства работают в любом направлении. Передавать сигнал можно без ограничений по азимуту и углу места.

Подразделения РЭБ способны эффективно противодействовать противнику и обеспечивать безопасность воздушного пространства за счет подавления его радиолокационных средств.

Ранее Минобороны России рассказывало, как работает «Орлан-10» на службе у десантников в зоне специальной операции. Беспилотник способен круглосуточно и в любую погоду вести разведку, быть ретранслятором для связистов и подавлять средства связи врага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.