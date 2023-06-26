Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по опорным пунктам и бронированной технике украинских националистов. Кадры боевой работы армейской авиации опубликовало Минобороны России.
В ходе боевых вылетов экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений боевиков. «Аллигаторы» уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники. Кроме того, военные летчики доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Ранее «Звезда» показывала, как на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки «Запад» нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по двум бригадам ВСУ.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.