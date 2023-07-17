Экс-разведчик США Риттер заявил, что России не нужна эскалация украинского конфликта

© Фото: MOD Russia, GlobalLookPress

Россия не заинтересована в эскалации украинского кризиса, и западные политики ошибаются, если думают обратное. Так считает ветеран военной разведчик США Скотт Риттер. Он прокомментировал ситуацию в зоне СВО в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин - стратег», - заявил ветеран-разведчик.

Эксперт опроверг утверждения западных политиков, которые опасаются вторжения российских армейских подразделений в Польшу. Риттер подчеркнул, что подобное вторжение не входит в планы Москвы, и Кремль прилагает немало усилий, чтобы урегулировать украинский конфликт. Но именно Запад, а не Россия, мешает мирному процессу в зоне СВО, подливая масла в огонь, накачивая Киев оружием.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе было принято решение о наращивании военной помощи Киеву, как заявил президент США Джо Байден президенту Украины Владимиру Зеленскому, «плохие новости для вас в том, что мы не отступимся, вы попали с нами».