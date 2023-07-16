Ученые зафиксировали три мощных вспышки на Солнце

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Ученые зафиксировали на Солнце 16 июля три мощных вспышки. Сообщается, что их отнесли к классу М, что равняется примерно 10 000 нВт.

Одна из произошедших вспышек привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на планете Земля. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ИПГ).

«Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - сообщило агентство.

Первая вспышка класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне произошла в 11:26, затем на Солнце были зафиксированы еще две вспышки - в 18:08 и 20:46 по московскому времени. Им присвоен класс М 1.8 и М 4.0 соответственно.

Ранее в беседе со «Звездой» академик РАН Владимир Семенов рассказал о явлении, которое изменит погоду по всему земному шару. Ученый рассказал про Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Он сообщил, что атмосферная циркуляция возмущается и по всей планете меняется характер погоды. Формируются погодные аномалии, длящиеся около полугода.