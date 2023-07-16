Первая ракетка мира Алькарас впервые выиграл Уимблдон

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Первый номер Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдонского теннисного турнира. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанца.

Алькарас стал победителем Уимблдона впервые в карьере. Последние четыре розыгрыша этого турнира выиграл Джокович, а всего серб выигрывал Уимблдон семь раз.

После победы испанец сохранит за собой лидирующую позицию в рейтинге АТР.

Ранее россиянин Даниил Медведев покинул турнир, также уступив Алькарасу, но в полуфинале. Это его лучший результат на Уимблдоне, раньше он доходил лишь до 1/8 финала.