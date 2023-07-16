Политолог Блохин заявил, что для Трампа Украина находится «на первом месте с конца»

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН считает, что у бывшего президента США существенно не изменился подход к Киеву и к другим вопросам внутри страны и на международной арене.

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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT сказал, что для бывшего президента США Дональда Трампа Украина находится «на первом месте с конца» и была разменной монетой в «большой игре между Россией, Китаем и США».

При этом Блохин считает, что у Трампа существенно не изменился подход к Киеву и к другим вопросам внутри страны и на международной арене. Трамп видит главную проблему не в РФ, а в КНР. Он готов сближаться с Москвой, но в свой первый президентский срок был связан не только конгрессом, но и всем американским истеблишментом.

Если Трампу снова удастся прийти в Белый дом, не исключено, что он опять столкнется с сопротивлением элит. Но для начала ему нужно стать президентом, напомнил, Блохин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в должности президента США смог бы остановить конфликт на Украине, просто поговорив с украинским лидером Владимиром Зеленским и сказав ему «Хватит, ты должен заключить соглашение».