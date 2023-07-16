В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Блохин заявил, что для Трампа Украина находится «на первом месте с конца»

Владимир Рубанов
22:56 16.07.2023
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН считает, что у бывшего президента США существенно не изменился подход к Киеву и к другим вопросам внутри страны и на международной арене.
Политолог Блохин заявил, что для Трампа Украина находится «на первом месте с конца»
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT сказал, что для бывшего президента США Дональда Трампа Украина находится «на первом месте с конца» и была разменной монетой в «большой игре между Россией, Китаем и США».

При этом Блохин считает, что у Трампа существенно не изменился подход к Киеву и к другим вопросам внутри страны и на международной арене. Трамп видит главную проблему не в РФ, а в КНР. Он готов сближаться с Москвой, но в свой первый президентский срок был связан не только конгрессом, но и всем американским истеблишментом.

Если Трампу снова удастся прийти в Белый дом, не исключено, что он опять столкнется с сопротивлением элит. Но для начала ему нужно стать президентом, напомнил, Блохин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в должности президента США смог бы остановить конфликт на Украине, просто поговорив с украинским лидером Владимиром Зеленским и сказав ему «Хватит, ты должен заключить соглашение».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:24 В стране и мире
Над Белгородом сработала система ПВО
20:50 В стране и мире
Видео
Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие
18:07 В стране и мире
В Иране развернули полицейские патрули для контроля за ношением хиджаба
17:35 В стране и мире
Российские «дочки» Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества
17:17 В стране и мире
Белый дом сообщил, что вопрос о членстве Украины в НАТО закрыт
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.