Керченская паромная переправа приостановила работу

В ГУ МЧС по Крыму сообщили, что Керченская паромная переправа временно приостанавливает свою работу.

© Фото: parom24, ВКонтакте

По сообщению ГУ МЧС России по Республике Крым, Керченская паромная переправа в воскресенье вечером на неопределенное время приостановила свою работу.

«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», - передали в Telegram канале ведомства.

В настоящее время паромная переправа служит для перемещения любых грузовиков через Керченский пролив после взрыва на Крымском мосту. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, в период сильного ветра или обильных осадков переправа приостанавливает свою работу.

Совсем недавно 9 июля работа Керченского пролива уже приостанавливалась из-за сильного ветра, об этом сообщило Министерство транспорта Крыма.