В стране и мире В Архангельске горят деревянные постройки на площади 1 500 «квадратов» Елизавета Кондрикова Возгорание распространилось на 1 500 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России Читайте нас на: По сообщениям ГУ МЧС по Архангельской области, в регионе произошел пожар в деревянных постройках, к настоящему моменту площадь возгорания составляет 1 500 квадратных метров. «Площадь пожара - 1 500 кв. м. Угроза трем жилым многоквартирным домам - поданы пожарные стволы на защиту. В настоящее время работают восемь расчетов», - сообщили в МЧС. Происшествие произошло по адресу улица Адмирала Кузнецова, дом 15, Архангельск. В тушении возгорания участвуют более 50 человек и 15 единиц техники. МЧС по региону передает, что на данный момент пострадавших нет. Сегодня днем крупный пожар также возник на мусорном полигоне в Астраханской области, позже он перекинулся на соседние постройки: четыре неэксплуатируемых и одно административное здание. Пожар удалось локализовать. Экспертное мнение и аналитика