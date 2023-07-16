В Архангельске горят деревянные постройки на площади 1 500 «квадратов»
По сообщениям ГУ МЧС по Архангельской области, в регионе произошел пожар в деревянных постройках, к настоящему моменту площадь возгорания составляет 1 500 квадратных метров.
«Площадь пожара - 1 500 кв. м. Угроза трем жилым многоквартирным домам - поданы пожарные стволы на защиту. В настоящее время работают восемь расчетов», - сообщили в МЧС.
Происшествие произошло по адресу улица Адмирала Кузнецова, дом 15, Архангельск. В тушении возгорания участвуют более 50 человек и 15 единиц техники.
МЧС по региону передает, что на данный момент пострадавших нет.
Сегодня днем крупный пожар также возник на мусорном полигоне в Астраханской области, позже он перекинулся на соседние постройки: четыре неэксплуатируемых и одно административное здание. Пожар удалось локализовать.