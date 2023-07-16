Пожар на мусорном полигоне в Астраханской области перекинулся на соседние здания

Крупный пожар на мусорном полигоне в Астраханской области распространился дальше на соседние пять зданий.

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По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС, пожар, возникший на площади 3 000 квадратных метров в Наримановском районе Астраханской области, перекинулся на соседние пять строений. Среди них – четыре неэксплуатируемых и одно административное здание.

Как сказали в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в поселке Трусово Наримановского района на улице Железнодорожной на общей площади 2,2 га, огонь затронул сухую растительность, четыре неэксплуатируемых строения и одно административное здание.

К настоящему времени пожар локализован.

Пожар возник днем в воскресенье 16 июля из-за возгорания мусора.