Два человека пострадали при обстреле Донецка

© Фото: public221404158, VK

Два человека пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских националистов. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

Были ранены женщина 1960 года рождения и мужчина 1961 года рождения, сообщил Кулемзин. По его словам, обстрелом повреждены многоквартирный жилой дом, здания районной управляющей компании и котельной №367. Кроме того, снаряд попал в частный дом, но не разорвался.

За день украинские боевики обстреляли Донецк 14 раз, выпустив 94 снаряда калибром 155 мм и 17 ракет из РСЗО.

Ранее сообщалось, что после обстрела в Донецке загорелась жилая пятиэтажка. Сотрудники МЧС ДНР вывели из горящего дома и передали сотрудникам скорой помощи женщину. Позже пожар потушили.