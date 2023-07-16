Найденный на улице в Москве годовалый ребенок выпал из окна дома

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По сообщениям прокуратуры Москвы, матерью найденного прохожими годовалого ребенка оказалась 24-летняя девушка. Ребенок выпал из окна с 4 этажа, в то время как его мать уснула, оставив малыша без присмотра.

Происшествие произошло сегодня днем на улице Сельскохозяйственной района Останкино в Москве. Проходившая мимо здания женщина услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы.

Годовалый мальчик был доставлен в больницу для осмотра, по предварительным данным, ребенок не пострадал.