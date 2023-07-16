В Москве нашли на улице годовалого ребенка

В районе Останкино прохожие обнаружили брошенного у жилого дома годовалого мальчика.

© Фото: moscowproc, Telegram

По сообщению прокуратуры Москвы, недалеко от жилого дома на улице Сельскохозяйственной района Останкино нашли раздетого годовалого мальчика. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram канале.

«Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам», - сообщили в прокуратуре.

Как видно на фотографии прокуратуры, мальчик был одет в один подгузник, его доставили в больницу для последующего осмотра.

Сейчас устанавливается личность ребенка и его родителей, а также решается его дальнейшее жизнеустройство.