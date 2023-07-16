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В Казани после матча за Суперкубок России задержали 196 зрителей

Владимир Рубанов
18:50 16.07.2023
Полицейские составили 156 административных протоколов.
В Казани после матча за Суперкубок России задержали 196 зрителей
© Фото: Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
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Сотрудники МВД задержали 196 зрителей матча за Суперкубок России в Казани 15 июля. Полицейские составили 156 административных протоколов, сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан.

На болельщиков составили 114 протокола о мелком хулиганстве, 30 человек - о пропаганде и публичном демонстрировании запрещенной атрибутики или символики, 3 - о распитии алкоголя в запрещенных местах.

Еще четверых человек привлекли за появление в общественных местах в состоянии опьянения, двоих - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщи и в полиции Татарстана, матч на стадионе «Ак Барс арена» между питерским «Зенитом» и столичным ЦСКА посетили больше 40,8 тыс. зрителей. В их числе были около 5,6 тыс. активных болельщиков ФК «Зенит» и 9,1 тыс. болельщиков ПФК ЦСКА.

Ранее сообщалось о задержании в Казани 35 фанатов, которые разгромили электричку «Нижний Новгород-Казань». В МВД сообщили, что болельщики портят имущество и жгут файеры в салоне вагона. На перроне их встретили усиленные полицейские наряды.

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