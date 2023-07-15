В Казани задержаны 35 буйных футбольных фанатов

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Полиция задержала 35 фанатов, которые прибыли в Казань на футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Фанатов обвиняют в разгроме электрички «Нижний Новгород-Казань», в которой они приехали в столицу Татарстана.

«Поступило сообщение, что пассажиры электропоезда "Нижний Новгород-Казань" портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок», - сообщили в МВД.

На перроне электричку ждали усиленные полицейские наряды, которые задержали буйных любителей футбола и доставили в территориальный отдел. Для 28-ми из них бесчинства в вагоне закончились составлением протоколов об административном правонарушении за «Мелкое хулиганство». В отношении особо буйных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».