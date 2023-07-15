В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Казани задержаны 35 буйных футбольных фанатов

Ян Брацкий
10:51 15.07.2023
Задержанные фанаты устроили погром в вагоне электрички, жгли файеры и выкрикивали оскорбления.
© Видео: Футбол России/РПЛ, ВКонтакте © Фото: Футбол России/РПЛ, ВКонтакте
Читайте нас на:

Полиция задержала 35 фанатов, которые прибыли в Казань на футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Фанатов обвиняют в разгроме электрички «Нижний Новгород-Казань», в которой они приехали в столицу Татарстана.

«Поступило сообщение, что пассажиры электропоезда "Нижний Новгород-Казань" портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок», - сообщили в МВД.

На перроне электричку ждали усиленные полицейские наряды, которые задержали буйных любителей футбола и доставили в территориальный отдел. Для 28-ми из них бесчинства в вагоне закончились составлением протоколов об административном правонарушении за «Мелкое хулиганство». В отношении особо буйных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:04 В стране и мире
Видео
Число погибших при ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани возросло до трех
10:51 В стране и мире
Видео
В Казани задержаны 35 буйных футбольных фанатов
10:20 В стране и мире
Вице-президент США по ошибке призвала сократить население вместо загрязнения
10:06 В стране и мире
Владевшая батискафом «Титан» компания удалила все аккаунты из соцсетей
06:36 В стране и мире
Politico: Вашингтон все еще не дал разрешения обучать летчиков ВСУ управлению F-16
Популярное
Видео
Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.