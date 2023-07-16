В Финляндии разбился самолет во время авиашоу
Пилот самолета погиб, очевидцы опубликовали видео происшествия.
© Видео: TrueMilitaryChannel, YouTube © Фото: TrueMilitaryChannel, YouTube
Как сообщила телерадиокомпания Yle, в Финляндии в Коувола во время проведения авиашоу разбился самолет. Происшествие произошло в лесу в окрестностях аэропорта Силланпяя. Пилот погиб, выполняя в воздухе фигуры высшего пилотажа.
По данным полиции, зрители авиашоу не пострадали.
В ближайшее время будет начато расследование для выяснения дополнительных деталей трагедии.
В прошлом году шесть человек погибли при столкновении двух самолетов в штате Техас во время авиашоу, приуроченного к празднованию Дня ветеранов. Оба самолета после удара развалились на части.