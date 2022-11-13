Шесть человек погибли при столкновении двух самолетов на авиашоу в Техасе

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Шесть человек погибли при столкновении двух самолетов во время авиашоу в штате Техас. Судья округа Даллас Клэй Дженкинс обнародовал информацию о последствиях происшествия в Twitter.



Столкновение двух самолетов времен Второй мировой войны - бомбардировщика Boeing B-17 и истребителя Bell P-63 Kingcobra - произошло 12 ноября во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив в Далласе, штат Техас. Авиашоу было приуроченное к празднованию Дня ветеранов.

По предварительным данным, истребитель выполнял высокоскоростной разворот на взлетно-посадочную полосу, теряя высоту, и врезался в бомбардировщик. Оба самолета после удара развалились на части и через несколько секунд упали на землю, загоревшись. Погибли все члены экипажей обоих самолетов.

Ранее сообщалось, что в мае во Франции во время авиашоу Meeting de l’Air произошло неожиданное отклонение от сценария воздушного представления. Два истребителя ВКС страны столкнулись при выполнении элемента.