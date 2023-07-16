В ДТП с четырьмя транспортными средствами в Пермском крае погибли пятеро

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Пять человек погибли и двое пострадали в результате крупного ДТП в Большесосновском районе Пермского края. Около 14.45 по московскому времени там столкнулись грузовик, автомобили Chery, LADA и мотоцикл.

Погибли водитель и три пассажира китайского автомобиля, а также водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла попали в больницу.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал грузовик. На 13-м километре автодороги Большая Соснова - Частые у большегруза было повреждено колесо. В итоге он вылетел на встречную полосу и врезался в две легковушки и мотоцикл.

Полицейские разбираются в случившемся. По информации Telegram-канала 112, в числе погибших двое детей.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье пьяный автомобилист сбил 91-летнюю женщину и 55-летнего мужчину в Электростали. Женщина погибла, мужчина попал в больницу.