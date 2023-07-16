Политолог Дюрре: из-за проблем в экономике Эрдоган полностью поменял свой курс

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Власти Турции в ночь на воскресенье сразу на 20% увеличили цены на бензин, а 22 июня центральный банк страны впервые более чем за два года резко повысил ключевую ставку. Дальше Эрдогану придется налаживать новые отношения с западными финансовыми институтами, считает политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре.

Цены в Турции растут в течение нескольких лет. Особенно после пандемии и после землетрясения это стало существенной проблемой, потому что население Турции при Эрдогане привыкло жить в более стабильной экономической обстановке.

По словам Дюрре, Эрдоган искусственно сдерживал непопулярные решения до выборов, чтобы еще больше не усложнять положение, а после того как их выиграл, стал внедрять другую модель экономики.

«Для этого Эрдоган привел бывшего министра экономики Мехмета Шимшека, с которым несколько лет назад разошелся. Но, видимо, из-за того, что у Шимшека очень хорошие отношения с западными финансовыми структурами, вернул его обратно. Кроме того, отказался от своего основного принципа в экономике: никогда не поднимать процентные ставки», - сказал политолог.

Уже после выборов у Эрдогана появился новый лозунг, говорит политолог.

«Он говорит, что все понимает - что тяжело жить, что цены высокие, но этот период мы должны пережить. Потому что не только Турция - многие страны в таком сложном положении. А новыми экономическими тактиками мы страну вытащим из этого кризисного периода. Для этого надо чуть-чуть потерпеть», - сказал Дюрре.

Что касается бензина, то в Турции он всегда был дорогим, говорит эксперт. Потому что это энергетически зависимая страна. Для населения это привычно - так было даже когда с экономикой было все в порядке.

«Я не думаю, что этот рост приведет к глобальной катастрофе. Люди привыкли за последние 2-3 года к тому, что цены постоянно растут. И Эрдоган при этом поднял зарплаты, пенсии и субсидии тоже. Понятно, что не на таком уровне, как цены растут, но все-таки он как-то компенсирует. Я не могу сказать, что в Турции сейчас кто-то умирает с голоду, до такого не дошло», - говорит Дюрре.

Во время выборов оппозиция тоже рассчитывала, что никто не будет голосовать за Эрдогана, потому что в стране тяжелая экономическая ситуация, говорит эксперт. Оказалось - не такая тяжелая, как казалось.

«Вот эта грань, когда экономические условия будут брать верх над идеологией, еще не достигнута. И чтобы эта грань не была достигнута, я считаю, что Эрдоган поменял в целом свой курс. Во внутренней политике он выбрал более мягкую позицию. Создал новый кабинет, более либеральный, который ближе к западным странам. Зачем он это сделал? Он понимает, что те деньги, которые периодически поступали из стран Персидского залива, и которые Турция зарабатывает благодаря хорошим отношениям с Россией, - их недостаточно, чтобы вывести страну из системного кризиса. Для спасения экономики в целом Турции нужно выстраивать новые отношения с западными финансовыми структурами», - сказал Дюрре.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джозеф Байден пообещал Эрдогану $11-13 млрд от Международного валютного фонда за членство Швеции в НАТО. В его публикации говорится о том, что Анкара находится в крайне сложном экономическом положении, и кредитная линия МВФ ей очень нужна.