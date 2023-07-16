Мусорный полигон рядом с жилыми домами вспыхнул в Астраханской области

В МЧС России сообщили об угрозе перехода пламени на жилые строения.

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Возгорание мусора на площади в 3 000 квадратных метров зафиксировано в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Есть угроза распространения огня на рядом строящиеся здания», - сообщили в ведомстве.

Жильцам рекомендовали не приближаться к месту возгорания и не выходить без особой надобности на улицу. В случае появления запаха гари необходимо закрыть окна и форточки, а при необходимости использовать влажную марлевую повязку, уточнили в МЧС РФ. В случае появления кашля, одышки или обострения хронических заболеваний, следует обратиться к врачу.

Накануне в Омске пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.