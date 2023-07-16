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Bloomberg: армия Израиля использует ИИ для планирования авиаударов

Елизавета Кондрикова
15:11 16.07.2023
В армии Израиля сообщили о планировании авиаударов с помощью искусственного интеллекта, что означает более высокую точность и скорость атак.
Bloomberg: армия Израиля использует ИИ для планирования авиаударов
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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По сообщениям Bloomberg, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использовать данные искусственного интеллекта (ИИ) для выбора целей воздушных ударов на фоне эскалации напряженности в Палестине, Иране и Сирии. Для планирования атак используется модель ИИ Fire Factory.

«Теперь используется система рекомендаций ИИ, которая может обрабатывать огромные объемы данных для выбора целей для воздушных ударов», - говорится в издании.

Система ИИ контролируется операторами, которые проверяют предложенные ИИ цели. По словам представителей Армии Израиля, то, что раньше занимало часы, теперь требует всего несколько минут. Однако подобная система пока что никак не регулируется ни международным, ни израильским законодательством.

Напомним, с 3 по 5 июля Израиль проводил масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана, а ранее атаковал несколько объектов на территории Сирийской Арабской Республики.

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