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Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский

Владимир Рубанов
14:40 16.07.2023
Никто не пострадал, разрушения устраняют аварийные службы.
Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домах. Повреждена линия газоснабжения. Последствия удара устраняют оперативные и аварийные службы.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино «Градами» погибла женщина. Националисты нанесли удар по району центрального рынка. Женщина в этот момент ехала на велосипеде по тротуару.

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