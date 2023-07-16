В стране и мире Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский Владимир Рубанов Никто не пострадал, разрушения устраняют аварийные службы. © Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, уточнил глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в результате обстрела выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домах. Повреждена линия газоснабжения. Последствия удара устраняют оперативные и аварийные службы. Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино «Градами» погибла женщина. Националисты нанесли удар по району центрального рынка. Женщина в этот момент ехала на велосипеде по тротуару. Экспертное мнение и аналитика