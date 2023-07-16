Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский
Никто не пострадал, разрушения устраняют аварийные службы.
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате обстрела выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домах. Повреждена линия газоснабжения. Последствия удара устраняют оперативные и аварийные службы.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино «Градами» погибла женщина. Националисты нанесли удар по району центрального рынка. Женщина в этот момент ехала на велосипеде по тротуару.