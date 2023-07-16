Baza: врачи решили перевести Николая Ефремова в другую больницу

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Врачи решили перевести Николая Ефремова в другую больницу, пишет Telegram-канал Baza.

Утверждается, что актера рекомендовали перевести в медучреждение, в котором есть соматопсихиатрическое отделение – это связано с его моральным состоянием.

По информации издания, состояние актера оценивается как тяжелое, но Ефремов может самостоятельно дышать, он сейчас в сознании.

Было добавлено, что изначально врачи собирались выписать мужчину из отделения реанимации уже в понедельник.

В конце июня в СМИ появились сообщения, что сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве, после чего был госпитализирован.