В Омске ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме
В результате пожара никто не пострадал.
© Фото: МЧС России
В Омске пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания не сообщается.
Напомним, о возгорании в многоэтажке стало известно сегодня вечером. Сообщалось, что с верхних этажей здания эвакуировали 63 человек.
К ликвидации огня привлекли несколько десятков человек и более десяти единиц техники.