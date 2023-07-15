В Омске ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме

В результате пожара никто не пострадал.

© Фото: МЧС России

В Омске пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания не сообщается.

Напомним, о возгорании в многоэтажке стало известно сегодня вечером. Сообщалось, что с верхних этажей здания эвакуировали 63 человек.

К ликвидации огня привлекли несколько десятков человек и более десяти единиц техники.