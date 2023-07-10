В Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом

Пятелетний ребенок и ее 46-летний отец от полученных травм скончались. Также пострадали еще два человека.

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В Темрюке мотоциклист сбил на «зебре» четырех пешеходов, пятилетняя девочка и ее отец погибли, сообщила прокуратура Краснодарского края. Момент трагедии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По данным правоохранителей, водитель, будучи в состоянии опьянения, двигался по «островку безопасности», что запрещено ПДД.

«В результате ДТП пострадало четверо граждан, в том числе двое малолетних 9 и 5 лет. Ребенок 5 лет и ее 46-летний отец от полученных травм скончались», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В настоящий момент ведется расследование.

Ранее на севере Москвы при столкновении автобуса и грузового автомобиля пострадали 12 человек.