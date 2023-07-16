Путин: войска ведут себя героически, сами переходят в наступление

Президент отметил, что противник не смог прорвать нашу оборону за все время наступления.

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Российские войска в зоне спецоперации переходят в наступление на некоторых участках линии соприкосновения, неожиданно для противника. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и т.д.», - сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Глава государства отметил, что все попытки врага прорвать оборону, в том числе с использованием резервов, не увенчались успехом за все время наступления.

«Противник успеха не имеет», - добавил Путин.

О дальнейших планах ВС РФ Владимир Путин пообещал рассказать, когда камеры будут выключены. Ранее президент сказал, что российские специалисты тщательно изучат трофейную западную технику.