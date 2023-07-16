Кроме того, ВС РФ удалось перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты ЗРК С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, нашим бойцам удалось перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В начале недели в МО РФ сообщили, что Киев в воскресенье, 9 июля, пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям переоборудованными ракетами С-200.

По последним данным российского военного ведомства, всего с начала проведения СВО российским войскам удалось уничтожить 455 самолетов, 242 вертолета, 5 028 дронов, 426 ЗРК, 10 721 танк и других боевых бронемашин, 1138 машин РСЗО, 5 471 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11698 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.